NZXT presenta l’ecosistema audio Relay: mixer, cuffie, speaker e subwoofer per i gamer

Il nuovo ecosistema audio Relay sviluppato da NZXT è pensato per tutti i gamer che desiderano la massima qualità audio possibile. Si tratta di una collezione di periferiche audio di alta qualità pensata per PC e sviluppata per massimizzare l’esperienza in-game.

Le periferiche che costituiscono l’ecosistema audio Relay sono quattro: il versatile SwitchMix, le cuffie ad alta fedeltà Relay, i potenti speaker Relay e il subwoofer Relay. Grazie allo SwitchMix, i giocatori potranno scegliere con facilità quando alternare la propria periferica audio preferita.

Si potrà passare dalle cuffie alle casse semplicemente posizionando o rimuovendo le cuffie sul supporto in dotazione. SwitchMix può vantare soluzioni da mixer professionale, con una rotella dedicata alle regolazioni del volume. Il DAC a 24 bit / 96 kHz fornisce in ogni condizione di gioco un audio accurato e di alta qualità anche con il surround DTS 7.1 per simulare l’audio spaziale in-game in ambienti 3D.

Le cuffie Relay sono sviluppate per offrire un’esperienza audio realistica e naturale. La qualità delle cuffie è garantita dalla certificazione ottenuta dalla Japanese Audio Society for Hi-Res Audio. Il chip interno gestisce i segnali in alta qualità come DTS Headphone:X e restituisce un suono sempre pulito.

I driver da 40 mm a bassa distorsione sono integrati in padiglioni pensati per massimizzare il comfort anche quando le si indossano per lungo tempo. A renderle comode da indossare ci pensa anche il telaio leggero e regolabile che distribuisce il peso in modo uniforme. Inoltre sono compatibili con il sistema proprietario CAM per personalizzare l’illuminazione RGB.

Fanno parte dell’ecosistema audio Relay anche gli speaker Relay e il subwoofer Relay. I primi vantano un suono stereo da 80 W (40 W per speaker) mentre il secondo sprigiona 140 W, permettendo di immergersi appieno nel gioco.

La combinazione dei due elementi permette di migliorare la gamma dinamica nelle sessioni di gaming. I tweeter a cupola in seta e i woofer in fibra di vetro permettono di restituire alti morbidi e naturali e bassi ricchi e corposi.

Il prezzo consigliato per SwitchMix è di 139,90 euro, per portarsi a casa le Cuffie Relay sono necessari, invece, 99,90 euro. Gli Speaker Relay hanno un prezzo di listino pari a 259,90 euro mentre per il Subwoofer Relay saranno necessari 159,90 euro. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito ufficiale NZXT.