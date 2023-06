UNDAWN, disponibile per tutti il nuovo GDR open world di natura post apocalittica

Dopo una lunga attesa, finalmente Undawn è disponibile per essere scaricato da tutti i giocatori mobile e PC. A darne l’annuncio sono i team di Level Infinite e LightSpeed Studios che hanno sviluppato il gioco.

Undawn si configura come un titolo GDR open-world con caratteristiche da survival. In più il gioco è completamente free-to-play ed è disponibile per device iOS e Android oltre che per PC sia attraverso Steam che tramite il sito ufficiale.

I giocatori avranno il compito di sopravvivere in un mondo post apocalittico e collaborare tra loro per combattere gli infetti. Saranno disponibili sia esperienze PvP che PvE per garantire la massima possibilità di gameplay.

UNDAWN è finalmente disponibile per dispositivi mobile e PC e permetterà ai giocatori di immergersi in un mondo post apocalittico e sconfiggere orde di infetti

Le sfide che gli utenti si troveranno ad affrontare sono molteplici e non si limitano solamente agli infetti. Infatti, anche gli avversari umani rappresenteranno una minaccia a vista stare costantemente attenti.

Una delle figura chiave del gioco sarà il sopravvissuto Trey Jones, interpretato dalla star mondiale del cinema Will Smith. Questo personaggio aiuterà i giocatori a destreggiarsi all’interno del mondo di gioco, fornendo consigli utili per la sopravvivenza.

Dal punto di vista tecnico, Undawn è realizzato con il motore grafico Unreal Engine. Questa soluzione permette di avere a che fare con un mondo di gioco vasto e dettagliato. I diversi ecosistemi si uniranno tra loro e rappresenteranno una sfida aggiuntiva per i giocatori che dovranno stare attenti anche alla componente ambientale. Inoltre, sarà possibile costruire liberamente strutture, scegliendo tra più di 1.000 tipi di arredi e oggetti.

Come dichiarato da dichiarato Anthony Crouts, Direttore marketing di Level Infinite: “Con Undawn, il team ha intrapreso l’ambiziosa missione di creare un RPG open-world che ridefinisse il genere survival. Non vediamo l’ora che i giocatori possano sperimentare tutti i vari aspetti del gioco per immergersi a pieno in questa enorme avventura post-apocalittica”.