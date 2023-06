MEDION, i PC e le soluzioni da gaming della linea Erazer arrivano negli store Euronics

I PC da gaming in grado di offrire alte prestazioni sono sempre più richiesti dal mercato. La crescita della gamma Medion ne è una chiara dimostrazione e l’azienda tedesca vuole raggiungere quanti più utenti possibile.

Ecco quindi che i PC targati MEDION, tra cui la gamma Erazer pensata appositamente per il gaming, arrivano anche nei negozi fisici. In particolare, i device saranno disponibili negli store Euronics Dimo,Tufano e negli Ipermercati Il Gigante.

I vari PC entreranno a far parte dell’offerta hardware all’interno dei negozi e li si potrà trovare anche sui vari volantini. In particolare, gli Euronics Dimo sono attivi in Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sardegna e Valle d’Aosta. Gli Euronic Tufano si possono trovare in Lazio, Campania e Calabria.

I PC e le soluzioni da gaming realizzate da Medion potranno essere acquistate fisicamente negli store Euronics e negli Ipermercati Il Gigante

Entrando maggiormente nello specifico, sui volantini degli gli Euronics Dimo sarà possibile trovare il notebook gaming Erazer Crawler E30. Questa soluzione è caratterizzata da un processore Intel Core i7-12500H affiancato da una GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GPU. Completano la dotazione SSD PCIe M.2 da 1 TB e 16 GB di RAM DDR4 a 3200 MHz.

I clienti degli Euronics Tufano potranno trovare soluzioni pensate per l’uso domestico o scolastico. Tra le offerte attive ci sarà il PC MEDION MD62466 E4251 con CPU Intel N4020, 128 GB di Hard Disk e 4 GB di RAM. Al suo fianco troverà spazio il PC MD62467 E15411 caratterizzato dal SOC Intel Core i5-1135G7, 8GB di RAM e 512 GB di SSD.

L’offerta dedicata agli Ipermercati Il Gigante coinvolge il notebook MD62478 E15415 con Intel Core i5-10210U, 256 GB di SSD e 8 GB di RAM. Si tratta di una soluzione sottile ed elegante per offrire versatilità in ufficio.

Inoltre, in tutti gli store presenti in Italia, saranno disponibili anche i PC della linea Erazer dedicati al gaming. Il Major X20 è una macchina caratterizzata dalla potentissima CPU Intel Core i9-13900HX e dalla GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop con 1TB di di SSD e 32 GB RAM DDR5 a 4800 MHz. Non sfigura sotto il profilo delle prestazioni il Crawler E40 con CPU Intel Core i5-13500H e GPU NVIDIA GeForce RTX 4050 GPU. In questo caso troviamo 512GB di SSD e 16GB di RAM DDR5 a 4800 MHz.