Professional Fishing 2, il primo trailer mostra le novità del simulatore

Il debutto di Professional Fishing 2 è atteso a settembre, ma il nuovo capitolo della popolare serie di giochi di pesca sta già facendo impazzire gli appassionati. La versione early access sarà disponibile al termine dell’estate ma per ora possiamo ammirare il primo trailer.

Come mostrato su YouTube, gli sviluppatori hanno voluto mantenere un componente fondamentale del primo capitolo. Il realismo che contraddistingue la serie è centrale, permettendo al giocatore di affrontare diverse sfide.

Il team polacco MasterCode ha realizzare un simulatore caratterizzato da ampie zone di pesca e una varietà di missioni da completare. Gli utenti di Professional Fishing 2 potranno scegliere di giocare in prima persona o terza persona e non mancheranno anche alcuni elementi di gameplay che renderanno estremamente vario il gioco.

Professional Fishing 2 vi farà diventare dei pescatori esperti grazie all’estremo realismo e all’attenzione al dettaglio del simulatore di pesca

Infatti, in Professional Fishing 2 ci saranno anche alcuni elementi di sopravvivenza e caccia che metteranno a dura proba le abilità dei giocatori. In generale, sarà possibile giocare sia in singleplayer che in multiplayer con l’obiettivo di catturare quanti più pesci possibile.

Tuttavia, considerando le zone di pesca più ampie, sarà necessario sfruttare le metodologie di pesca più adatte alle singole specie presenti. Inoltre, bisognerà spostarsi tra le varie zone per trovare il punto migliore per massimizzare il proprio bottino.

Professional Fishing 2 sarà disponibile per PC oltre che PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. A luglio arriverà la prima demo gratuita per i giocatori PC che permetterà di familiarizzare con le nuove dinamiche del simulatore operando in una regione ispirata all’Europa senza limiti di tempo.