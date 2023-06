Play Store, Google regala agli utenti Android tanti giochi e app a pagamento gratis

Oggi gli utenti possono scaricare gratis dal Play Store di Google giochi ed app a pagamento. Tutti i dispositivi basati su Android come sistema operativo potranno approfittare della promozione.

Ci sono le offerte del mondo Android ma anche quelle di Amazon, delle quali il nostro pubblico può venire a conoscenza grazie ai canali Telegram. Ricordiamo ad esempio che al loro interno è presente un grande quantitativo di codici sconto, oltre che la possibilità di ottenere buoni Amazon gratis. In basso trovate i link diretti per l’iscrizione, sui quali bisognerà semplicemente cliccare.

Nel Play Store di Google ci sono tanti titoli a pagamento da scaricare gratis, ecco la lista per gli utenti Android

L’elenco è molto più vasto del solito e riguarda tutti i titoli che solo per oggi potrete scaricare gratis. Ovviamente solo gli utenti che usano uno smartphone Android possono beneficiarne, per cui sotto questo aspetto si tratta dell’unico vincolo. In basso ci sono i nomi delle applicazioni e dei giochi, in prossimità dei quali ci sono anche i collegamenti diretti al Play Store: