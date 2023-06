ho Mobile e Kena, i due operatori virtuali si sfidano

Fra i vari operatori telefonici virtuali presenti al momento in Italia, due dei migliori sono senz’altro ho Mobile e Kena Mobile. Entrambi hanno infatti dalla loro parte una proposta di offerte davvero convenienti e dal prezzo competitivo. Anche a giugno entrambi stanno stupendo gli utenti e scegliere fra i due è davvero difficile.

ho Mobile o Kena Mobile? Sfida aperta a giugno con tante offerte favolose

A giugno 2023 sono disponibili davvero numerose offerte di rete mobile super convenienti ed interessanti e per gli utenti la scelta è davvero ardua. Come già detto in apertura, ho Mobile e Kena Mobile sono due tra gli operatori telefonici virtuali più scelti grazie alla loro proposta di offerte.

Ad un prezzo di 6,99 euro, entrambi gli operatori propongono offerte davvero strepitose. ho Mobile, ad esempio, offre l’offerta denominata ho. 6,99. Quest’ultima include ogni mese fino a 100 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri.

Allo stesso prezzo, però, c’è Kena Mobile che propone l’offerta Kena 6,99 130 GB Star Promo Plus. Quest’ultima include minuti di chiamate senza limiti, 1000 SMS verso tutti e addirittura 130 GB di traffico dati. In aggiunta, il primo mese dell’offerta è gratuito. Con un euro in più, però, ho Mobile propone l’offerta ho. 7,99 che include ben 150 GB di traffico dati e sempre minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri.

Per chi vuole proprio esagerare, sono poi disponibili le offerte Kena 9,99 230 GB Star Promo e ho. 9,99. La prima include 230 GB di traffico dati, mentre la seconda ne include 200 GB.

Insomma, entrambi gli operatori hanno una vasta gamma di offerte mobile, una più interessante e conveniente dell’altra.