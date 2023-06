L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile sta promuovendo una delle sue ultime offerte di rete mobile rese disponibilidallo scorso 30 maggio 2023. Si tratta dell’offerta denominata Kena 6,99 130 GB STAR Promo Plus, una promo davvero conveniente e che arriva ad includere ben 130 GB di traffico dati.

Kena Mobile promuove la sua offerta Kena 6,99 130 GB STAR Promo Plus

Una delle ultime offerte rese disponibili dall’operatore telefonico virtuale Kena Mobile è Kena 6,99 130 GB STAR Promo Plus. Come già accennato in apertura, l’operatore ha deciso di promuoverla nuovamente con un nuovo video promozionale.

Questo perché è un’offerta mobile davvero molto interessante e soprattutto molto apprezzata dell’utenza. Con un costo davvero ridotto di appena 6,99 euro al mese, infatti, gli utenti potranno sfruttare fino ad addirittura 130 GB di traffico dati sfruttabili per navigare con una connettività pari al 4G.

L’offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 1000 SMS da inviare verso tutti i numeri. La cosa più interessante è che il primo mese di questa offerta viene incluso gratuitamente. Sarà inoltre possibile ottenere fino a 50 GB di traffico dati extra.

Come riportato dai colleghi di Mondomobileweb.it, infatti, tutti coloro che attiveranno il servizio Ricarica Automatica potranno ricevere l’opzione aggiuntiva che andrà per l’appunto ad aggiungere 50 GB di traffico dati in più oltre a quelli previsti dalla propria offerta.

Ricordiamo che a giugno, l’operatore sta proponendo anche altre offerte. Tra queste, c’è ad esempio l’offerta mobile denominata Kena 7,99 150 GB STAR Promo Plus. Quest’ultima arriva ad includere 150 GB di traffico dati ad un costo però di 7,99 euro al mese.