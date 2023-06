Playstation Plus/Extra: ecco tutti i giochi gratuiti che si aggiungono al catalogo a giugno 2023

Tanti auguri PlayStation Plus: il servizio più amato e acquistato dai fan della console di Sony finalmente compie finalmente gli anni annunciando grosse novità in arrivo.

Nick Maguire, il responsabile di questa sezione di PS, ha affermato che presto si potrà giocare in streaming su PS5 a molti più titoli, non solo quelli PS3 e PS4.

“Il nostro obiettivo è aggiungere questo come ulteriore vantaggio a PlayStation Plus Premium come parte dei nostri continui sforzi per aumentare il valore di PS“, ha affermato Maguire. “Man mano che altri giochi continuano a essere lanciati sulla console PS5, non vediamo l’ora di aggiungere funzionalità di streaming cloud per i titoli PS5, oltre ai titoli PS3, PS4 e classici che sono già disponibili per lo streaming dei membri Premium“.

E’ stato rivelato infatti dallo stesso Maguire che presto avrà altro da condividere in merito allo sviluppo di nuove funzioni e porting. Ha anche fatto notare che ci sono molti utenti che “hanno finito per diventare la quota maggiore rispetto all’abbonamento Extra”

Tuttavia, non si è deciso di rilasciarli tutti insieme. Il piano è quello di pubblicare i giochi periodicamente all’interno del servizio, circa 12, 18 o 24 mesi dopo il loro rilascio.

