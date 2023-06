Star Wars Outlaws, arriva il primo trailer del nuovo gioco open-world di Massive Entertainment

Star Wars Outlaws è il nuovo titolo ambientato nella Galassia lontana lontana che arriverà sugli scaffali nel corso del 2024. Il gioco è sviluppato da Massive Entertainment in collaborazione Ubisoft e Lucasfilm Games e il primo trailer permette di avere un assaggio di quello che ci aspetta.

Pensato per essere il primo gioco open world ambientato nell’universo di Star Wars, il titolo arriverà su Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC. La storia si collocherà a cavallo degli eventi narrati tra “L’Impero colpisce ancora” e “Il ritorno dello Jedi“.

I giocatori potranno impersonare Kay, un’abile ladra che sta organizzato uno dei colpi più grandi colpi mai visti nell’Orlo Esterno. Con i proventi ottenuti dal bottino, Kay vuole lasciarsi alle spalle la sua vecchia vita e iniziarne una nuova. Al suo fianco ci sarà il fedele Nix e un Droide Commando serie BX.

Il primo trailer di Star Wars Outlaws è stato pubblicato su YouTube e permette di familiarizzare con i protagonisti e le atmosfere del gioco. Come dichiarato da Julian Gerighty, direttore creativo di Massive Entertainment: “È un sogno diventato realtà poter collaborare con il team di Lucasfilm Games per creare Star Wars Outlaws, il primo gioco open world di Star Wars“.

Il direttore creativo del team di sviluppo ha poi aggiunto: “Il team di Massive Entertainment ha molta esperienza nei giochi open world supportati da una solida tecnologia, ed è il momento perfetto per raccontare una storia originale di furfanti . Con l’Impero Galattico alle calcagna dell’Alleanza Ribelle e il mondo criminale in piena espansione, un fuorilegge come Kay Vess ha un’intera galassia di opportunità davanti a sé“.

Kay e Nix si troveranno ad esplorare una Galassia viva e variegata, incontrando sia location già note agli appassionati di Guerre Stellari ma anche pianeti inediti. Sarà possibile perdersi tra le giungle umide di Akiva e le savane ventose di Toshara o trovarsi invischiati in combattimenti aerei. Lo stile di gioco sarà libero e sarà possibile lasciare che Kay e Nix si facciano largo a colpi di blaster o affrontare le missioni con un approccio furtivo.

Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.