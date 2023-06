WhatsApp si aggiorna oggi con una novità davvero importante, Marck Zurckerberg ha infatti annunciato il lancio dei Canali, un nuovo modo semplice ed affidabile per riuscire a ricevere periodicamente gli aggiornamenti da persone, celebrità o organizzazioni, senza spostarsi dall’applicazione di messaggistica istantanea.

I Canali vogliono essere un mezzo di trasmissione broadcast sicuro ed affidabile, approfittando infatti delle numerose misure di sicurezza e privacy attivate da WhatsApp, offrendo la piena possibilità di scelta agli utenti finali. I proprietari del canale, infatti, non potranno aggiungere i follower, ma lo potrà fare solamente il consumatore che deciderà di iscriversi, per una maggiore privacy, inoltre, la cronologia dei messaggi inviati sarà salvata sui server solamente per i primi 30 giorni.

WhatsApp, come funzionano i Canali

La nuova funzione apparirà direttamente nella sezione Aggiornamenti, in modo da potervici accedere in separata sede rispetto alle chat con gli amici, rappresentando uno strumento broadcast one-way, ovvero unidirezionale con il quale inviare video, sticker o messaggi, ma anche lanciare sondaggi e simili.

Per il lancio della nuova funzione, Meta è entusiasta di collaborare con figure particolarmente importanti a livello mondiale. I primi paesi che potranno provare i Canali sono Colombia e Singapore, per l’occasione sono state strette collaborazioni con la Singapore Heart Foundation ed il fact-checker della Colombia, in questo modo sarà possibile verificare la messa in pratica della funzione, per ottimizzarla al meglio prima del lancio globale.

I partner di tutto il mondo, invece contano realtà davvero importanti, come FC Barrcelona, Manchester City, tra le squadre di calcio, senza dimenticarsi di ONG come l’IRC, l’OMS e simili. Al momento non è stata comunicata una data di rilascio in Italia.