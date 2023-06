Samsung, svelati nuovi e interessanti dettagli del Galaxy Tab S9 Ultra

Samsung presenterà il Galaxy Tab S9 Ultra nel corso delle prossime settimane. Ci aspettiamo il debutto del tablet nel corso del prossimo Galaxy Unpacked che si terrà in estate.

In attesa di scoprire quelle che saranno le caratteristiche tecniche del dispositivo che punta a competere con iPad Pro di Apple, le indiscrezioni si stanno moltiplicando. Infatti, il Galaxy Tab S9 Ultra è stato avvistato sul sito web della FCC, l’ente Statunitense dedicato all’approvazione dei device tecnologici.

Si tratta di uno degli ultimi passaggi burocratici prima di ottenere l’autorizzazione alla commercializzazione del dispositivo sul suolo Americano. Grazie alle informazioni scovate da SnoopyTech sul sito della FCC, possiamo scoprire alcuni dettagli del nuovo flagship Samsung.

Samsung si sta preparando al lancio dei tablet di nuova generazione, il flagship della famiglia sarà il Galaxy Tab S9 Ultra

Il Samsung Galaxy Tab S9 Ultra è caratterizzato dal numero di modello SM-X910. Ci aspettiamo che la famiglia sarà composta da tre modelli e la variante Ultra sarà accompagnata dal Tab S9 base e dal Tab S9+.

Tutti e tre i device saranno spinti dal SoC Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, la versione personalizzata del chipset appositamente per Samsung da parte di Qualcomm. Il sistema potrà contare anche su 8 o 12GB di memoria RAM e su 128/512GB di memoria interna.

Il display sarà un AMOLED e potrebbe avere una diagonale di 14,6 pollici con supporto al refresh rate a 120Hz ed una risoluzione WQXGA+. Certamente ci sarà il supporto alla S Pen per ottimizzare l’esperienza d’uso dell’ampio display. Non mancherà la ricarica rapida da 45W per garantire ampia autonomia anche con un breve tempo di ricarica.