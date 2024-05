Apple, iPhone SE 4 venduto ad un prezzo veramente basso

Apple ha realizzato l’ iPhone SE 4 e ha deciso di venderlo al pubblico ad un prezzo veramente basso rispetto agli altri modelli che di solito vengono venduti a prezzi molto alti. Il prezzo infatti rimarrà uguale a quello delle precedente generazione poiché viene venduto negli Stati Uniti a meno di 500 dollari per cui il prezzo italiano dovrebbe aggirarsi intorno ai 429 euro, prezzo veramente vantaggioso se consideriamo le caratteristiche tecniche ed il design del nuovo modello di Apple.

Il motivo principale che spinge Apple a non alzare troppo il prezzo di vendita è che probabilmente punta ad un pubblico più ampio in modo da poter aumentare il guadagno ricevendo molte più richieste di acquisto. Sono diverse le società che optano per questo stratagemma in modo da poter avere delle maggiori entrate a fronte di molte più vendite rispetto a tutti quei modelli che vengono venduti a prezzi veramente alti e che non possono permettersi tutti.

Apple, ecco alcune caratteristiche del nuovo modello

Il nuovo iPhone SE 4 avrà uno schermo OLED invece dell’ LCD poiché presenta delle caratteristiche a livello di prestazioni migliori; inoltre verrà aumentata anche la grandezza dello schermo dato che si passa da 4,7 pollici a 6,1 pollici. Il design dovrebbe essere simile all’ iPhone 14 ma con delle novità: il Touch ID e il pulsante Home saranno sostituiti dal Face ID e dal notch sul display. Ci sarà anche il pulsante azione e la porta USB-C per una migliore facilità di utilizzo ma anche per conformarsi alle prossime normative dell’ Unione Europea. La fotocamera posteriore dovrebbe essere da 48 megapixel ma con diverse versioni di design che ancora non sono state decise da Apple.

Le novità previste sono veramente tante per cui bisognerà vedere se effettivamente Apple deciderà di optare per un tipo di design o per un altro, ma questo lo scopriremo solamente dopo la pubblicazione ufficiale dello smartphone.