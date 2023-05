Il prossimo chipset top di gamma realizzato da Qualcomm sarà lo Snapdragon 8 Gen 3. Il System-on-Chip si preannuncia estremamente performante, con particolare attenzione sulla potenza sprigionata e sul risparmio energetico.

Le nuove indiscrezioni a riguardo indicano che il chipmaker americano sta lavorando per introdurre miglioramenti significativi sotto tutti i punti di vista. In particolare, l’obiettivo è quello di migliorare le performance generali senza compromettere l’efficienza.

Per ottenere questo risultato, Qualcomm andrà ad utilizzare una architettura hardware totalmente rivista. Stando a quanto emerso da Ice Universe, lo Snapdragon 8 Gen 3 sarà caratterizzato da una soluzione 1+5+2 core.

Qualcomm si prepara al debutto dello Snapdragon 8 Gen 3 con una nuova architettura hardware per ottenere le massime prestazioni

Ricordiamo che Qualcomm ha utilizzato una configurazione dei core di 1+2+2+3 per lo Snapdragon 8 Gen 2. Considerando il passaggio alla nuova architettura, possiamo aspettarci che il chipset potrà contare su core in grado di operare ad una frequenza maggiore. Purtroppo, al momento non ci sono dettagli sui core che comporranno lo Snapdragon 8 Gen 3 e sulle frequenze operative.

Inoltre, stando a quanto anticipato sempre da Ice Universe, il SoC potrà contare sulla GPU Adreno 750. Questa soluzione offrirà prestazioni nettamente migliorate per rendere estremamente versatile il chiset.

Il debutto dello Snapdragon 8 Gen 3 è previsto per la seconda metà dell’anno. Il primo produttore ad utilizzare questa soluzione potrebbe essere OnePlus a cui seguirà anche Samsung con la famiglia Galaxy S24.

Il produttore coreano utilizzerà sui propri device anche il SoC Exynos 2400 di nuova generazione, completamente rivisto e ripensato. Inoltre, la concorrenza per la nuova generazione di chipset sarà molto agguerrita con l’arrivo del MediaTek Dimensity 9300 che potrà competere in termini di performance con la soluzione Qualcomm. Non resta che attendere maggiori dettagli in merito che certamente non tarderanno ad arrivare.