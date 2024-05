In estate è atteso il debutto della nuova famiglia di smartphone pieghevoli realizzati da Samsung. I nuovi Galaxy Z Fold6 e Z Flip6 saranno annunciati in occasione di un evento Galaxy Unpacked che si terrà tra luglio e agosto 2024.

In attesa di maggiori dettagli ufficiali, possiamo affidarci alle indiscrezioni lanciati dalla testata giornalistica coreana The Elec in merito ai nuovi smartphone pieghevoli. Secondo una fonte vicini all’azienda, Samsung non utilizzerà i System-on-Chip proprietari sui device.

Questo significa che Galaxy Z Fold6 e Z Flip6 non saranno spinti da un SoC Exynos. Samsung sembra orientata ad utilizzare, ancora una volta, i chipset prodotti da Qualcomm sui foldable anche per questa generazione.

Samsung punta ancora una volta sui SoC top di gamma realizzati da Qualcomm per garantire le prestazioni dei foldable Galaxy Z Fold6 e Z Flip6

L’azienda coreana utilizza le soluzioni del chipmaker americano ormai da tempo sia sui device pieghevoli che sui flagship della famiglia Galaxy S. Il motivo sarebbe da ricercare nel confronto prestazionale rispetto alle soluzioni proprietarie realizzate da Samsung.

I SoC Exynos, per alcuni anni non sono stati in grado di pareggiare le prestazioni offerte dai chipset Qualcomm in termini di potenza ed efficienza energetica. Per questo motivo, Samsung ha deciso di prendersi un periodo di pausa per riorganizzare la divisione dedicata ai chip.

Dopo alcuni anni di studio, i tempi sembrano maturi per permettere a Samsung di tornare a realizzare i SoC proprietari. Gli analisti speravano che l’Exynos 2500 potesse essere pronto per debuttare sugli smartphone pieghevoli del produttore, ma bisognerà attendere ancora. Purtroppo, il debutto sul mercato avverà con la famiglia Galaxy S25 il prossimo anno, quindi i foldable saranno caratterizzati dai chip di Qualcomm.

La nuova generazione, quando verrà annunciata nei prossimi mesi, potrà contare su affinamenti tecnici importanti. Il miglioramento delle prestazioni e dell’autonomia dei SoC Exynos 2500 sembra importante, tanto da porter superare le performance dello Snapdragon 8 Gen 4.