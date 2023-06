Quest’anno Samsung anticiperà il lancio dei suoi nuovi smartphone pieghevoli al mese di luglio ma alcuni paesi dovranno attendere. Secondo alcune fonti, il Samsung Galaxy Z Fold 5 e il Galaxy Z Flip 5 saranno rilasciati negli Stati Uniti soltanto nel mese di agosto. Molto probabilmente l’America dovrà attendere l’11 agosto prima di poter conoscere dal vivo i due dispositivi.

Samsung Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5: lancio posticipato negli Stati Uniti!

Il 26 luglio Samsung dovrebbe procedere ufficialmente con il lancio dei suoi nuovi smartphone pieghevoli. Rispetto agli anni passati, dunque, il Galaxy Unpacked estivo si terrà in anticipo di qualche settimana ma non negli Stati Uniti.

Negli Stati Uniti l’arrivo dei Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5 avverrà soltanto nel mese di agosto. Si presume che l’evento possa svolgersi l’11 agosto ma non sono ancora emerse conferme. Il colosso non si è ancora esposto riguardo le modalità di lancio dei suoi pieghevoli di nuova generazione. Dunque, quanto trapelato circa la possibilità che decida di organizzare due eventi separati potrebbe non rivelarsi azzeccato.

Nell’attesa di assistere al debutto ricordiamo che Samsung proporrà il suo Galaxy Z Fold 5 a un costo di circa 1800,00 dollari mentre il Galaxy Z Flip 5 sarà disponibile a un prezzo di circa 999,00 dollari.

Entrambi i dispositivi, secondo recenti indiscrezioni diffuse in rete, saranno i primi ad essere resistenti alla polvere ed entrambi saranno dotati di chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Il Galaxy Z Fold 5 avrà un display esterno da 6,2 pollici e un display interno da 7,6 pollici entrambi con frequenza d’aggiornamento a 120 Hz. Il Galaxy Z Flip 5, invece, avrà un display interno da 6,7 pollici e un display esterno da 3,4 pollici.