Honor è impegnata nel lancio di una nuova famiglia di smartphone il prossimo 27 maggio ma l’attenzione è concentrata su un altro interessante modello. Infatti, le ultime indiscrezioni indicano che l’azienda cinese starebbe lavorando su un foldable con form factor a conchiglia.

Il device potrebbe prendere il nome di Magic V Flip e affiancarsi al foldable già lanciato che presenta un’apertura a libro. In questo modo, l’azienda andrebbe a coprire un settore diverso nel mondo dei dispositivi pieghevoli, accontentando una differente fascia di utenti.

Gli analisti ritengono che il device sia già entrato nella fase finale dello sviluppo e il possibile lancio potrebbe tenersi a giugno. Grazie ad un informatore vicino all’azienda, possiamo ammirare il primo render del dispositivo.

Il presunto Honor Magic V Flip si mostra nelle prime immagini, il pieghevole a conchiglia avrà un display esterno enorme

Nell’immagine è ritratto Honor Magic V Flip nella variante bianca, il cui nome ufficiale sarà Rocco White. Basandosi sulle indiscrezioni emerse in queste ore, il device sarà caratterizzato da un display esterno di dimensioni generose tanto da coprire la superficie da bordo a bordo. La diagonale del pannello non è nota, ma ci aspettiamo la possibilità di interagire e sfruttare alcune funzionalità del device senza aprirlo.

Inoltre, spicca particolarmente il modulo fotografico rotondo che ospiterà il comparto fotografico. Le indiscrezioni indicano la presenza di tre ottiche e del flash LED con la possibilità di utilizzare il display esterno come mirino.

Una delle caratteristiche più chiacchierate del presunto Honor Magic V Flip è la sua batteria. L’azienda cinese sembra orientata a creare un foldable a conchiglia con la batteria più grande della sua categoria. Gli esperti si attendono un modulo dual-cell da 4.500 mAh. Effettivamente, questa scelta sarà maggiore rispetto a quella montata da Samsung sul proprio Galaxy Z Flip e ci aspettiamo possa influenzare positivamente l’autonomia.

Le prestazioni saranno garantite dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Per quanto riguarda tutte le altre caratteristiche tecniche, non ci sono ancora conferme ufficiali. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.