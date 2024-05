Android 15: l’autonomia non sembra essere più un problema

La batteria, ma soprattutto l’autonomia legata ad essa è sempre stata una delle principali preoccupazioni legate all’utilizzo dello smartphone. Soprattutto per tutti i possessori di telefoni che negli ultimi anni si stanno fornendo di powerbank per evitare lo spegnimento del telefono quando si è fuori casa. Questa problematica sembra essere sulla via della risoluzione visto che si sta provvedendo con Android 15 a migliorare l’autonomia di quest’ultima.

Quindi ci saranno delle novità per quanto riguarda l’ambito energetico, ma quali altri miglioramenti ci saranno?

Android 15, quali sono i miglioramenti?

Prendendo come trampolino di lancio la conferenza all’I/O 2024, Google è riuscita nell’annunciare che con Android 15 si punta a migliorare l’autonomia relativa alla batteria degli smartphone.

Riguardo informazioni aggiuntive di Android 15 rilasciate da Google, sono emerse soprattutto il modo in cui quest’ultimo vuole e intende svolgere il miglioramento della durata delle batteria in standby. Raggiungendo un incremento fino a 3 ore. Questo traguardo puntato con Android 15, a quanto pare sembra essere raggiunto tramite l’aiuto di una particolare modalità chiamata Doze. Introdotta con Android 6.0, tende a limitare le attività relazionate con le app e accesso al sistema. Così da cercare un modo in qui il carico messo sulla batteria viene diminuito, evitando lo scaricamento.

Oltre al suo principale impiego tende anche a monitorare le attività di backend in modo di impedire l’esecuzione delle app in background se non utilizzate. Grazie ad Android 15 il tema di elaborazione ma soprattutto il tempo di Doze è velocizzato del 50%. In questo modo oltre che al tempo è migliorata la potenza in standby migliorando così sempre di più l’autonomia della batteria.

Quindi adesso gli smartphone hanno quella marcia in più in termini di velocità per accedere alla modalità Doze riscontrando 3 ore di autonomia in più in standby.

Ormai gli smartphone sono in continuo sviluppo portando sempre di più sul tavolo della tecnologia contenuti migliorati e innovativi.