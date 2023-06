NVIDIA ha raggiunto lo scorso 30 maggio il proprio record per quanto riguarda la capitalizzazione di mercato della società. Il valore dell’azienda ha superato, per la prima volta, i 1.000 miliardi di dollari statunitensi.

Si tratta di un traguardo significativo se si considera che NVIDIA progetta i chipset ma non è dotata di una capacità di fabbricazione interna. Superare i mille miliardi di dollari ha permesso al brand di entrare un club d’elite occupato solo da altre cinque grazie aziende: Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon e Saudi Aramco.

Da inizio anno, il valore delle azioni di NVIDIA è aumentato di circa il 170%. Questa crescita è una delle maggiori tra tutti i titoli presenti nell’indice S&P 500. Per capire quali siano i fattori che hanno portato a questi risultati è necessario analizzare i settori in cui è attiva l’azienda americana.

NVIDIA punta alla leadership di settore per quanto riguarda le GPU e l’integrazione con i sistemi di Intelligenza Artificiale

Quasi certamente, a sostenere considerevolmente la crescita è il settore dell’Intelligenza Artificiale. Negli ultimi tempi è aumentata la consapevolezza e l’uso degli strumenti di IA sia da parte delle aziende che dei consumatori.

Il successo di ChatGPT è innegabile, ma per far funzionare le reti neurali del chatbot servono strumenti altrettanto all’avanguardia. Ecco quindi che non sorprende scoprire che il modello linguistico è composto da 175 miliardi di parametri ed è stato addestrato utilizzando circa 10.000 unità di elaborazione grafica NVIDIA A100 (GPU).

NVIDIA detiene circa l’80% del mercato GPU a livello globale. Le schede video non sono utilizzate solo per il gaming ma soprattutto per il settore dell’Intelligenza Artificiale e dal data mining.

Come rivelato dal report di IDTechEx intotlato “AI Chips 2023-2033” il mercato dei chip IA è destinato ad espandersi enormemente nei prossimi 10 anni. Sono previsti circa 257 miliardi di dollari statunitensi di ricavi e NVIDIA potrà contare su una percentuale molto ampia di questo settore.

L’azienda è attualmente leader nel settore dei data center con un certo margine sui principali competitor come AMD e Qualcomm. Con l’incremento della domanda di soluzioni pensate per l’Intelligenza Artificiale, NVIDIA potrà incrementare il proprio vantaggio competitivo rispetto ai rivali. Le possibilità di sviluppo del settore sono enormi e al momento non è possibile fare previsioni specifiche. Tuttavia, è ormai chiaro che gli strumenti di intelligenza artificiale abbiano la capacità di trasformare i flussi di lavoro in tutti i settori industriali.