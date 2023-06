Il mercato sommerso del collezionismo di monete rare è molto più ampio di quanto avremmo mai pensato, ogni giorno milioni di persone sono alla ricerca di nuovi esemplari da aggiungere alla propria collezione, essendo anche disposti ad investire ingenti quantitativi di denaro.

Uno dei più ricercati del momento è una variante molto particolare di 2 euro, più precisamente una moneta celebrativa, ovvero un esemplare creato appositamente da uno Stato membro dell’UE, per festeggiare una ricorrenza o un evento.

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram dedicato ad Amazon, nasconde le offerte e tanti codici sconto completamente gratis.

Monete rare, l’esemplare da non perdere

Tra le monete più richieste dai collezionisti troviamo sicuramente i 2 euro de “Il Principato di Monaco”, coniati nel luglio del 2007, in sole 2000 unità, per celebrare i 25 anni dalla morte della principessa Grace Kelly. Un esemplare davvero unico, che sul mercato può avere oggi un valore anche di 2000 euro.

Restando sempre nel Principato, la moneta coniata nel 2015, per festeggiare gli 800 anni dalla costruzione del primo castello, realizzata solamente in 10’000 unità, oggi può avere un valore di ben 1500 euro.

Il prezzo scende notevolmente nel momento in cui trattiamo esemplari molto più comuni, come i 2 euro di San Marino, venduti fino a 200 euro, oppure quelli di Città del Vaticano, realizzati nel 2005 per la 20esima giornata della Gioventù (ne sono stati realizzati 100’000 pezzi), il cui prezzo attuale si aggira sui 300 euro.

Tante occasioni che riguardano monete eventualmente presenti nelle tasche di milioni di utenti, che non si rendono conto del valore che effettivamente potrebbero avere se vendute al giusto collezionista.