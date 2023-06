Avete mai sentito parlare di monete rare? Oggi parleremo delle monete da 2 euro che, spesso, non valgono proprio 2 euro. Cosa significa?

Tutti i Paesi europei insieme a quelli indipendenti che fanno parte della zona Euro, sono autorizzati dalla BCE a emettere delle monete celebrative ogni anno per qualche ricorrenza particolare.

La facciata di queste monete è spesso uguale, ma è nel retro che si palesano dei cambiamenti: indica per l’appunto il motivo di celebrazione scelto da ogni Stato. Alcune di queste, però, sono diventate particolarmente rare, tanto che il loro valore è salito al di sopra dei 2.000 euro. Scopriamone alcune.

Monete rare da 2 euro: quali sono quelle più remunerative?

Gli esperti di numismatica sono costantemente alla ricerca di nuovi indizi che facciano capire se una moneta sia rara o meno. Infatti, il portale spagnolo Flooxer Now, ha selezionato le edizioni limitate più pregiate emesse dal 2004.

Nella lista c’è il 2 euro di San Marino, coniato 18 anni fa. Di questo esemplare ce ne sono solamente 110mila pezzi e sono state fatte per la commemorazione dello storico Bartolomeo Borghesi. Secondo il portale, questi pezzi valgono fino a 200 euro.

Nel 2005, Città del Vaticano decise di coniare una moneta in onore della 20esima Giornata Mondiale della Gioventù. Furono coniati solamente 100mila pezzi con la cattedrale di Colonia al centro. Pare che il valore di questo esemplare si aggiri sui 300 euro.

Tutti gli stati dell’Eurozona nel 2007 hanno coniato la 2 euro per celebrare i 50 anni del Trattato di Roma. L’immagine è la medesima per tutti i Paesi ma la scritta cambia in base alla lingua nazionale. Quella slovena pare che arrivi a toccare in 50 euro.

Nel medesimo anno, è stata prodotta la moneta che ha potenzialmente il valore più elevato. Il Principato di Monaco, nel mese di luglio del 2007, coniò 20.000 pezzi di una moneta in onore della Principessa Grace Kelly a 25 anni dalla sua morte. Molto tempo dopo, gli esperti della numismatica scoprirono che tale pezzo supera addirittura i 2.000 euro.