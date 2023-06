Instagram è un’app in continua evoluzione che cerca sempre nuovi modi per risultare interessante agli occhi dei propri utenti. Dopo l’indiscrezioni riguardante un importante cambiamento per il social network che lo potrebbe rendere simili a Twitter, ecco arrivare un altra importante novità.

Stando a quanto scoperto da Alessandro Paluzzi attraverso un processo di reverse engineering, Instagram potrebbe dotarsi di un chatbot basato sull’Intelligenza Artificiale (IA). La notizia è stata condivisa su Twitter e subito ha avuto un enorme risalto.

Nel cinguettio è possibile vedere uno screenshot che indica come Instagram sta lavorando su questo nuovo chatbot supportato dall’IA. Grazie a questa modifica, gli utenti potranno ottenere risposte alle proprie domande e consigli su come utilizzare al meglio l’app.

#Instagram is working on bringing AI Agents (Bots 🤖) to your chats for a more fun and engaging experience 👀

ℹ️ AI Agents will be able to answer questions and give advice.

You'll be able to choose from 30 different personalities. pic.twitter.com/4eWLBbvs8w

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) June 5, 2023