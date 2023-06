Meta Quest 2, il noto visore subirà un crollo dei prezzi totalmente inaspettato

In vista dell’evento WWDC 2023, dove Apple dovrebbe svelare il suo atteso visore AR, Meta ha annunciato ufficialmente il visore VR Meta Quest 3. Tuttavia, una parte dell’annuncio riguarda anche la generazione precedente, con un taglio di prezzo ufficiale per Meta Quest 2.

Meta Quest 2: le novità in arrivo

Secondo il sito ufficiale di Meta, almeno per gli Stati Uniti, a partire da oggi il prezzo del visore scenderà a 299,99 dollari per il modello da 128GB e a 349,99 dollari per la variante da 256GB. Questo rappresenta un taglio di prezzo di 100 dollari per il modello base e di 80 dollari per l’altra variante. Al momento non è ancora chiaro se questa riduzione di prezzo sarà estesa ad altri paesi.

Inoltre, Meta ha annunciato un futuro aggiornamento software che migliorerà le prestazioni di Quest 2 e Quest Pro. Più precisamente, si prevede un aumento fino al 26% delle prestazioni della CPU e un aumento fino al 19% delle prestazioni della GPU per Quest 2, mentre per Quest Pro l’aumento è fino all’11%. Meta afferma che, man mano che gli sviluppatori sfrutteranno questi miglioramenti, gli utenti potranno aspettarsi un gameplay più fluido, un’interfaccia utente più reattiva e contenuti più ricchi su entrambi i visori.

Infine, Meta ha annunciato l’abilitazione della tecnologia Dynamic Resolution Scaling per entrambi i visori, la quale permetterà ai giochi e alle app di sfruttare una maggiore densità di pixel senza perdere frame. Ciò vale a dire che Meta non ha intenzione di abbandonare e mettere da parte Quest 2 e Quest Pro, nonostante sia in arrivo il nuovo modello.