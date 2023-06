Rabona Mobile, il silenzio si rompe ma i problemi persistono

Dopo due mesi e mezzo di problemi di servizio, Rabona Mobile, un operatore virtuale, ha finalmente rotto il suo silenzio. I clienti di Rabona Mobile e Si Pronto!?! non hanno potuto accedere a Internet negli ultimi 15 giorni. Inoltre, a partire da marzo 2023, i clienti non hanno potuto inviare SMS a numeri diversi dal proprio. La frustrazione dei clienti è cresciuta e un utente di Facebook ha espresso il proprio disappunto per la reazione dell’azienda ai continui problemi.

Rabona Mobile ha dichiarato sul suo blog ufficiale, su Facebook e su Instagram il 1° maggio 2023 che sta lavorando febbrilmente per ripristinare il normale servizio. Nonostante siano passate quattro settimane dall’annuncio, non c’è stato alcun movimento percettibile nel risolvere i problemi.

Rabona Mobile aggiorna i propri clienti

In risposta al reclamo del cliente su Facebook, lo staff di Rabona Mobile sui social media ha risposto rapidamente, dichiarando il proprio impegno a risolvere la questione e sottolineando i propri sforzi nel rispondere alle preoccupazioni degli utenti.

Una lettera di risposta dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) a un cliente ha rivelato i dettagli sulla causa del problema. Secondo la lettera, Rabona Mobile era coinvolta in una controversia contrattuale con Vodafone Italia, il suo fornitore di servizi di accesso alla rete mobile. Nel novembre 2022, Vodafone Italia ha informato l’AGCOM e Rabona Mobile dell’intenzione di sospendere e annullare progressivamente il contratto a causa di presunte violazioni da parte di Rabona Mobile.

La causa di Rabona contro Vodafone Italia è stata respinta dall’Autorità, adducendo problemi di giurisdizione e di obblighi contrattuali tra le due aziende. Il fornitore di rete mobile di Rabona Mobile sta progressivamente interrompendo i servizi, mettendo l’operatore virtuale in una posizione difficile. I clienti potrebbero continuare a subire ritardi nel servizio finché il blocco non sarà rimosso nei prossimi giorni.

Rabona Mobile ha utilizzato le sue piattaforme di social media per rassicurare i clienti che sta facendo ogni sforzo per ripristinare il servizio normale il prima possibile. L’organizzazione si impegna a correggere i problemi e a offrire un’esperienza positiva ai clienti che intendono rimanere con il fornitore di servizi.