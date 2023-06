Ecco la lista delle 50 specie di animali che stanno per scomparire per sempre

Il cambiamento climatico è emerso come una questione più urgente che mai: animali come koala, tartarughe marine e orsi polari si trovano al centro di una crisi imminente, e siamo solo l’inizio.

Alcuni rapporti affermano che un terzo delle specie animali del mondo si estinguerà entro la metà del secolo se gli esseri umani continueranno a rilasciare gas serra dannosi al ritmo attuale. Un recente rapporto delle Nazioni Unite mette il numero a ben 1 milione di specie a rischio di estinzione a causa dei cambiamenti climatici e la perdita di specie si sta verificando in modo esponenziale più veloce di quanto sia avvenuto in passato a causa dell’attività umana.

I cambiamenti nell’uso del suolo attualmente rappresentano parte dell’estinzione accelerata, ma sempre più il cambiamento climatico sta diventando una forza maggiore nell’inserire alcuni animali nell’elenco delle specie in via di estinzione.

Alcuni animali sono in grado di adattarsi alle alterazioni della temperatura e del clima, ma altri possono sopravvivere o nutrirsi solo in determinati climi. Prendiamo l’orso polare, che dipende dal ghiaccio marino per la caccia e l’accoppiamento. Gli scienziati osservano che il cambiamento climatico sta causando la scomparsa del ghiaccio marino a un ritmo allarmante, minacciando la sopravvivenza dell’animale.

La perdita dell’orso polare, così come di altre piante e animali, non è solo una vera e propria tragedia: ha anche enormi conseguenze per la vita umana. Lo stesso rapporto delle Nazioni Unite ha osservato che questa perdita di biodiversità minaccia l’approvvigionamento di cibo e acqua, nonché altre risorse su cui gli esseri umani contano per la sopravvivenza.

Ecco la lista dei 50 animali che rischiano l’estinzione nei prossimi anni