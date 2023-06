WindTRE è TOP con la nuova GO 150, il prezzo distrugge Iliad

La grande gara che ogni giorno viene svolta tra i tanti gestori che si occupano di telefonia mobile, è sotto gli occhi di tutti. Quando WindTRE sceglie di lanciare le sue offerte in 4G e non con il 5G, il motivo è molto semplice da comprendere. Ormai tutti i gestori sembrano equivalersi, almeno per quanto riguarda la qualità di rete e almeno per quanto riguarda il territorio italiano. Facendo una breve e laconica riflessione in merito a quella che è la situazione internet in Italia, bisogna asserire che il 5G sembra quasi non esistere. Sono poche infatti le zone dove tale standard di rete risulta incisivo a tal punto da lasciare che gli utenti propendano per una scelta in particolare.

Proprio per tale motivo i gestori virtuali stanno prendendo sempre più terreno, visto che riescono ad offrire il meglio anche dal punto di vista della rete mobile sfruttando il 4G. WindTRE per questa ragione sta utilizzando le sue offerte migliori per cercare di combattere il fenomeno, attenendosi a prezzi molto più bassi del solito.

WindTRE: la GO 150 TOP+ è la migliore, il suo prezzo lo dimostra insieme ai contenuti

È ritornata da poco tempo una delle migliori promozioni, la quale può essere sottoscritta al prezzo di soli 5,99 € al mese. WindTRE offre infatti il meglio all’interno dell’offerta, la quale è disponibile ancora per poco tempo.

Al suo interno gli utenti potranno trovare minuti senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia, 200 SMS verso tutti e 150 giga per la navigazione sul web sfruttando il 4G.