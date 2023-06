WindTre propone un’ottima campagna promozionale con la quale cercare di invogliare i consumatori al cambio operatore telefonico, e la conseguente sottoscrizione di una nuova offerta con WindTre, mettendo sul piatto un elevato quantitativo di giga di traffico dati al mese.

I prezzi partono da 5,99 euro al mese, ma per richiedere la promo è necessario superare una importantissima selezione, in termini di provenienza da uno specifico operatore telefonico. La richiesta di attivazione sarà possibile presentarla nei negozi fisici, oppure previa presentazione di un eventuale SMS winback effettivamente ricevuto.

Se premete qui vi collegherete direttamente al nostro canale Telegram, dove avrete libero accesso alle offerte Amazon ed innumerevoli codici sconto gratis.

WindTre, il regalo è incredibile

Nuove offerte hanno fatto capolino all’interno del catalogo di WindTre, permettendo a tutti di raggiungere un rapporto qualità/prezzo assolutamente incredibile. Con una spesa di soli 5,99 euro, l’utente proveniente da un MVNO potrà accedere a Go 50 Top o Go 101 Top Easy Pay, la differenza in questo caso, oltre ai contenuti differenti, risiede più che altro nel metodo di pagamento.

La più interessante è senza dubbio la Go 101 Top Easy pay, prevede infatti l’accesso a minuti illimitati e 200 SMS (in condivisione con l’altra), a cui però aggiungere ben 101 giga di traffico dati al mese. Il canone, tuttavia, dovrà essere versato tramite il conto corrente bancario o la carta di credito, con vincolo contrattuale della durata di 24 mesi (in fase iniziale si pagano 4,99 euro al posto di 49 euro, proprio per questo).

Gli utenti che invece vogliono essere più liberi, e pagare quindi mensilmente con credito residuo, possono richiedere la Go 50 Top, accedendo difatti agli stessi contenuti e prezzo, con la differenza dell’assenza del vincolo contrattuale.