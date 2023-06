Sconto davvero folle su Amazon per le Samsung Galaxy Buds Live, auricolari true wireless dalla forma iconica, disponibili finalmente con una riduzione del 70% rispetto al valore originario di listino, permettendo così al consumatore di spendere decisamente meno del previsto.

Samsung Galaxy Buds Live, il nuovo prezzo è davvero unico

Un prezzo unico per uno dei prodotti più richiesti e desiderati del periodo, gli utenti sono felici di poter risparmiare addirittura il 70% del valore originario, riuscendo così a ridurre di molto la spesa finale. Oggi, infatti, per acquistare le Galaxy Buds Live basteranno solamente 49 euro, contro addirittura i 169 euro previsti in origine.

Dalla forma decisamente iconica, le Samsung Galaxy Buds Live sono vere e proprie cuffiette true wireless in-ear, con prese d’aria per ridurre al massimo la sensazione di “orecchie tappate”. Sulla superficie sono stati posizionati 3 microfoni, ed anche l’accelerometro, per migliorare la qualità della voce con le chiamate. Non mancano ovviamente un ottimo altoparlante, con grandi profondità dei bassi, grazie allo speaker da 12 millimetri, ed un canale dedicato interamente alle basse frequenze.

L’autonomia, infine, rappresenta uno dei suoi punti di forza, poiché raggiunge i 60mAh per auricolare, a cui aggiungere anche i 472mAh della custodia, per poterne fruire compiutamente per lungo periodo. Le cuffiette, nel caso foste interessati all’acquisto, sono compatibili con qualsiasi smartphone in commercio.