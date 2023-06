Whatsapp per Windows, l'app continua la sua corsa agli aggiornamenti

WhatsApp, la popolare applicazione di messaggistica, ha rilasciato un nuovo aggiornamento per l’app nativa di Windows attraverso il canale beta ufficiale sul Microsoft Store. L’aggiornamento, identificato dalla versione 2.2320.1.0, introduce due nuove funzionalità che migliorano significativamente l’esperienza d’uso.

Whatsapp per Windows: tutte le novità

La caratteristica principale di questo aggiornamento è la possibilità di cambiare la lingua dell’app direttamente dalle impostazioni di WhatsApp. Prima di questo aggiornamento, gli utenti erano costretti a modificare le impostazioni di sistema per utilizzare l’app in una lingua diversa da quella predefinita. Ora, grazie a questa nuova opzione chiamata “Lingua”, presente nelle impostazioni dell’app, è possibile sceglierla liberamente, indipendentemente dalla lingua scelta per il sistema operativo.

Inoltre, WhatsApp ha introdotto un filtro per le bozze dei messaggi. Questa funzione consente agli utenti di visualizzare solo le chat che contengono messaggi in bozza, semplificando il ritorno alle conversazioni non terminate. Tale filtro aiuta gli utenti a organizzare meglio le chat e a tenere traccia dei messaggi non ancora inviati.

Le nuove funzionalità appena citate sono attualmente disponibili solo per alcuni utenti che utilizzano l’aggiornamento beta 2.2320.1.0 di WhatsApp per Windows scaricato dal Microsoft Store. Se l’aggiornamento non è ancora visibile, è probabile che lo sarà nei prossimi giorni, dato che il rilascio sta avvenendo in modo graduale. Questi sviluppi rappresentano un passo importante nel miglioramento dell’esperienza utente di WhatsApp su Windows. Con l’introduzione delle nuove funzionalità, l’app di messaggistica continua a evolversi per soddisfare le esigenze dei suoi utenti e per rimanere al passo con le tendenze tecnologiche in continua evoluzione.