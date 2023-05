Whatsapp - se non hai voglia di rispondere ai messaggi l'app lo farà per te, ecco come

WhatsApp è diventato uno strumento di comunicazione indispensabile sia per uso personale che professionale. Per le aziende e i liberi professionisti, WhatsApp offre una funzione di messaggio automatico, disponibile sia su iPhone che su dispositivi Android, che può essere utilizzata per risparmiare tempo e migliorare l’efficienza della comunicazione.

Whatsapp: tutto quello che devi sapere

Per impostare un messaggio automatico su WhatsApp, gli utenti devono prima scaricare l’app WhatsApp Business, disponibile gratuitamente su App Store per gli utenti iPhone e su Google Play per gli utenti Android. Questa applicazione, pensata specificatamente per le aziende, permette di programmare l’invio di messaggi automatici, come comunicazioni di assenza o di benvenuto, a tutte le persone che contattano l’azienda a determinati orari.

Una volta scaricata l’app, gli utenti devono inserire tutte le informazioni richieste, come gli orari di apertura e chiusura dell’attività, il nome dell’azienda e i metodi di contatto. Successivamente, possono procedere con la programmazione dei messaggi automatici. Per farlo, devono fare tap sull’icona con i tre puntini in orizzontale in alto a destra, selezionare le Impostazioni, poi Impostazioni attività e infine la voce Messaggio di benvenuto o Messaggio d’assenza.

Gli utenti possono quindi scrivere il messaggio che desiderano inviare automaticamente e scegliere quando inviarlo (sempre, in un orario personalizzato o al di fuori degli orari di apertura) e a chi inviarlo (a tutti, a tutti quelli non in rubrica, a tutti tranne…, invia solo a…). Infine, devono fare clic sul tasto Salva per confermare le impostazioni. Questa funzione può essere molto utile per le aziende che ricevono molte richieste di contatto su WhatsApp, permettendo loro di risparmiare tempo e di fornire risposte immediate ai loro clienti.