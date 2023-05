Ogni mese, Netflix aggiunge nuovi contenuti alla sua libreria di film e programmi TV. Ma per fare spazio alle cose nuove, alcuni di questi scompaiono.

Questo perché la società non possiede tutti i contenuti che trasmette. Gli accordi che ha con reti, società di produzione e studi cinematografici prevedono un periodo di utilizzo del contenuto.

Per questo motivo abbiamo creato una lista di tutti gli show che stanno per lasciare la piattaforma a breve.

Bathtubs Over Broadway (8 giugno)

L’eccentrico documentario del 2018, Bathtubs Over Broadway affronta un argomento così strano che bisogna vederlo per crederci. I musical industriali, spettacoli di canto e danza messi in scena dalle aziende per il morale dei dipendenti, erano una cosa stranamente popolare negli anni ’50 e ’60.

The Mist (via il 21 giugno)

La versione di Frank Darabont di The Mist di Stephen King è un piccolo film dell’orrore. Una piccola città del Maine (ovviamente) è assediata da una misteriosa nebbia che nasconde terribili mostri tentacolari affamati di carne umana.

World War Z (via il 30 giugno)

Il film si erge grazie a Brad Pitt ed è basato su un libro di grande successo, ma il potenziale franchise non si è mai materializzato.

Tutto quello che andrà via dalla piattaforma a giugno: