Ebbene si, dopo tantissimi anni è arrivato l’annuncio ufficiale da parte di Disney+, Futurama tornerà sul piccolo schermo a partire dal 24 Luglio di quest’anno, la serie creata da Matt Groening e David X. Cohen si era infatti presa una lunghissima pausa durata una molteplicità di anni sebbene fosse una delle serie animate di maggiore successo.

I nuovi episodi dunque arriveranno in streaming e avranno una cadenza settimanale, offrendo al pubblico dunque avventure ambientate nel futuro con il commento satirico che ha reso celebre la serie.

La sinossi ufficiale

Disney ha deciso di rilasciare giusto qualche dettaglio ma neanche poco a dirla tutta, iniziamo dalla sinossi ufficiale della stagione:

“Dopo una pausa di dieci anni, Futurama è finalmente uscito trionfalmente dalla capsula criogenica, riportando il cast originale al completo e lo spirito satirico che ha conquistato il pubblico. I dieci episodi inediti dell’undicesima stagione sono adatti sia ai nuovi spettatori che ai fan di lunga data, che avranno finalmente le risposte alle domande che li hanno tormentati per un decennio. Tra le principali attese, ci sono gli sviluppi dell’epica storia d’amore tra Fry e Leela, il misterioso contenuto della lettiera di Nibbler, la storia segreta del malvagio Babbo Natale Robot e la sorte dei girini di Kif e Amy. Nel frattempo, la troupe esplorerà tematiche attuali come una nuova pandemia in città, il futuro dei vaccini, dei bitcoin, della cancel culture e della TV in streaming.”

Dunque tantissime domande troveranno risposta nella prossima stagione, come se non bastasse è quasi sicuro che anche la dodicesima vedrà la luce nei prossimi anni.