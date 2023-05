TIM non si lascia intimorire da Iliad e da WindTre e propone una serie di interessanti promozioni low cost per i suoi nuovi clienti. Al fine di attivare l’attenzione di nuovi abbonati, il gestore italiano punta ancora una volta sulle ricaricabili per la telefonia mobile. In quest’ultima parte di primavera, sono due le occasioni da non perdere.

TIM, le grandi tariffe per la stagione primaverile Una delle più significative proposte di TIM per la telefonia mobile è la Gold Pro. I clienti che decidono di attivare questa promozione avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della loro rubrica ed anche un ticket con 70 Giga per la connessione di rete. Molto conveniente inoltre il prezzo, pari a soli 7,99 euro ogni trenta giorni. In aggiunta alla Gold Pro, per la primavera TIM ha deciso di confermare anche l’altra sua vantaggiosa tariffa, la Steel Pro. Il pacchetto in questo caso prevede per gli utenti un prezzo mensile di 6,99 euro con la disponibilità di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 50 Giga per la connessione di rete, con la velocità del 4G inclusa.