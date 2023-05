Iliad Flash 200, la migliore offerta di sempre distrugge TIM, Vodafone e WindTRE

Una delle più grandi opportunità in assoluto, se si tratta di telefonia mobile, è stata fornita ancora una volta da quello che è il provider più interessante. Iliad non ha voluto aspettare altro tempo prima di lanciare di nuovo la sua offerta migliore.

La Flash 200 è ritornata infatti a far paura alla concorrenza e a stimolare il pubblico verso un approdo al cospetto del gestore. Tutti ricorderanno che questa promozione includeva al suo interno, quando era disponibile, tantissimi contenuti utili. Tutto ciò è stato ripristinato in pieno, compreso il prezzo di favore con il quale Iliad ha fatto le sue fortune negli ultimi tempi. Serviva effettivamente una scossa per fronteggiare la grande ascesa dei gestori virtuali, i quali sembrano non porsi alcun limite.

Iliad e la nuova proposta che sa di passato: è ritornata ufficialmente la tanto apprezzata Flash 200

Se vi state ancora una volta chiedendo inutilmente cosa ci sia a contraddistinguere questa proposta di Iliad, vuol dire che non la conoscete. Quando si parla della Flash 200, bisogna andare dritti a quelli che sono i contenuti interni.

Il gestore infatti non si risparmia e mette a disposizione di coloro che scelgono l’offerta tutto ciò che serve. Si parte come sempre da minuti illimitati verso tutti ogni mese, senza restrizioni. Seguono poi SMS senza limiti ancora verso tutti e ben 200 giga disponibili per navigare in internet. Il prezzo? Un vero e proprio regalo: solo 9,99 € al mese per sempre. Da ricordare poi che il 5G viene concesso gratuitamente da Iliad. Per il resto potete stare tranquilli: non troverete alcun costo nascosto.