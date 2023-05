Iliad spara la BOMBA, torna la FLASH 200 con un regalo e un prezzo ASSURDO

Il periodo di dominio di Iliad sembra destinato a continuare ancora per tanto tempo viste le offerte che stanno arrivando. Dopo aver notato un aumento delle realtà concorrenti, il gestore ha scelto di premere il piede sull’acceleratore.

Bisogna partire subito con un presupposto: ci sono esattamente 20 giorni disponibili per sottoscrivere quella che potrebbe essere l’offerta dell’anno. Si tratta della nuovissima promo che Iliad ha pensato per questo periodo, la quale prende il nome di Flash 200.

Iliad lancia le sue offerte migliori ma questa volta ruba la scena la nuova Flash 200, ecco quanto costa

Qualcuno ricorderà di aver già visto la Flash 200 in passato, cosciente del fatto di aver sbagliato a non sottoscriverla. Oggi però Iliad riserva una seconda possibilità a tutti coloro che sono stati manchevoli sotto questo aspetto. La promozione in questione rende inoltre disponibile il 5G in regalo, il quale sarà come sempre disponibile solo sui dispositivi compatibili. Inoltre la copertura ci sarà solo in quelle aree in cui è arrivata la tecnologia.

Passando ai contenuti veri e propri di questa Flash 200, Iliad consente a tutti di partire da minuti senza limiti per le telefonate e messaggi senza limiti verso tutti. In più ecco 200 giga disponibili per la navigazione sul web, come detto, in connessione 5G. Il prezzo mensile consisterà in un totale di 9,99 € al mese, con il costo di attivazione che equivale allo stesso prezzo ma da pagare solo all’inizio.

Da ricordare anche che ci sono minuti e messaggi illimitati in tutta Europa, con 10 giga per il roaming.