Truffe, ecco come potete PERDERE tutti i vostri SOLDI

I risparmi di una vita letteralmente in fumo in pochissimi secondi, purtroppo può essere la dura realtà a cui molti di noi potrebbero andare in contro, nel caso in cui non prestassero la giusta attenzione alle truffe sempre più comuni e pericolose presenti sul web. Le banche sono spesso colpite dai malviventi, ma nulla possono contro il fenomeno del phishing, vediamo di cosa si tratta.

Avete presente tutti quei messaggi di posta elettronica o SMS, che sembrano essere ricevuti dalle banche (dove dovete premere un link per verificare un accredito/addebito o bloccare un tentativo di accesso), dalla PostePay o dai corrieri (in cui ad esempio vi chiedono di sbloccare una spedizione)? se la risposta è positiva, e siamo sicuri che almeno uno nella vostra vita lo avete ricevuto, sappiate che si tratta di una truffa.

Truffe, in questo modo rischiate di perdere i soldi

Il malvivente tenta l’invio di un messaggio di questo tipo, che prende appunto il nome di phishing, ed è il malcapitato utente a dargli l’accesso diretto al proprio conto corrente, poiché collegandosi al link si va a collegare ad un sito che esteticamente pare essere identico all’originale, ma che in realtà risulta essere salvato sul server di proprietà dello stesso malvivente.

In questo modo, inserendo le informazioni di accesso, e di conseguenza i dati sensibili, si consegna il tutto nelle mani del suddetto, il quale poi potrà accedere liberamente al conto corrente o similari. Per questo motivo dovete stare davvero molto attenti.