Truffe alle banche, fate attenzione ai link delle email

Le truffe alle banche sono divenute, nel corso degli ultimi anni, molto più frequenti e pericolose, per questo motivo è necessario innalzare ulteriormente il livello d’allerta da parte dei consumatori, che potrebbero ritrovarsi in cattive acque, in seguito ad un maldestro tentativo di raggiro.

Il meccanismo più utilizzato, nonostante negli ultimi anni siano stati pubblicati tantissimi articoli nel tentativo di mettervi in guardia, resta sempre il phishing. Un qualcosa contro il quale le banche stesse non possono in nessun modo lottare, proprio perché sarebbe l’utente finale a fornire libero accesso al conto, anche se vi sembrerebbe impossibile pensarlo.

Truffe alle banche, il rischio è reale

Il rischio di incappare in una truffa è davvero reale, per questo motivo dovete sempre prestare la massima attenzione alle email o i messaggi di posta elettronica che ricevete, in quanto nel 99% dei casi si tratta di una truffa, sopratutto se al loro interno si trova un link da premere per collegarsi al sito ufficiale, mediante il quale ipoteticamente potrete controllare un addebito/accredito o verificare un accesso indesiderato.

Dovete ricordare che le banche non inviano messaggi di alcun tipo in cui richiedono i dati di accesso o dati sensibili, nel caso in cui vi trovaste in una situazione simile, l’unica cosa da fare è cancellare subito il messaggio ricevuto, segnalando il tutto all’istituto di credito di riferimento, affinché possa fare le verifiche ed allertare gli altri utenti che si potrebbero trovare nella stessa situazione.