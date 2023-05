Trasmettitore bluetooth in OFFERTA su Amazon, la GENIALATA da acquistare subito

In un momento storico in cui la maggior parte dei dispositivi in commercio sono dotati di connettività wireless (quindi anche bluetooth), possono esistere utenti che non sono ancora stati al passo con i tempi, e di conseguenza si ritrovano costretti a dover ricorrere ad accessori di vario genere, per riuscire comunque a poter fruire anche di servizi particolarmente recenti. Uno degli accessori da non perdere è sicuramente il trasmettitore/ricevitore bluetooth, lo potete trovare su Amazon, oggi in promozione al 25% di sconto.

Trasmettitore bluetooth, ecco il prodotto che dovete avere

Il prodotto in promozione ha dimensioni veramente ridotte, sta nel palmo di una mano, infatti raggiunge 5,6 x 3,6 x 1,8 centimetri, ed è corredato da un piccolo display superiore, completamente retroilluminato ed a colori. Per controllarlo sono disponibili alcuni pulsanti fisici, utili per navigare nel menù e tra le impostazioni. Il suo prezzo di listino è di 23,99 euro, nel periodo risulta essere scontato del 17%, per un valore finale di 19 euro, ed è inoltre possibile applicare un coupon in pagina del 25%, da aggiungere alla suddetta cifra, riuscendo così a spendere circa 13 euro.

La versatilità è uno dei suoi punti di forza, infatti può essere collegamento fisicamente ad una porta USB-C, fungendo da trasmettitore, oppure tramite il jack da 3,5mm, sarà possibile collegarlo ad esempio ad un altoparlante fisico, per diventare un ricevitore.