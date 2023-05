Speaker per computer su Amazon a 13 euro, SUPER OFFERTA

Oggi potete acquistare su Amazon una coppia di speaker per il vostro computer con uno sconto del 18%. L’offerta è davvero interessante visto che i due altoparlanti non si vedevano a questo prezzo da diversi mesi.

Speaker da computer desktop in offerta su Amazon ad un prezzo shock: il marchio Trust è una garanzia assoluta

C’è poco da dire in merito a questi speaker, se non che sono prodotti da Trust, uno dei principali marchi che si occupano di produrre accessori per PC. Le casse in questione hanno un attacco USB stereo di tipo 2.0, con una potenza erogata pari a 10 W.

Sarà quindi molto semplice connetterle al vostro computer, anche perché risulta tutto Plug & Play. La qualità è davvero ottima proprio come il marchio insegna, mentre il prezzo risulta un vero e proprio regalo. Gli speaker in questione costano 13,99 € grazie allo sconto Amazon del 18%. Per portarli a casa dovete solo aggiungerli al carrello.

Avrete ovviamente una garanzia da parte di Amazon e anche i soliti 30 giorni di reso di cui beneficiare.