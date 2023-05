Caricatore per auto con USB-C è scontato del 50%, su Amazon è quasi GRATIS

Un caricatore per auto, ancora meglio se con porta USB-C integrata, è uno strumento essenziale per tutti quegli utenti che dispongono di una vettura senza porta USB, in questo modo possono ricaricare senza problemi il proprio dispositivo mobile, semplicemente inserendolo nella presa accendisigari. Su Amazon è disponibile uno sconto veramente speciale, pari al 50% del prezzo di listino, grazie all’applicazione del coupon studiato appositamente.

Caricatore auto con USB-C a meno di 10€

Di caricatori auto sul mercato se ne trovano davvero moltissimi, e nella maggior parte dei casi sono anche estremamente economici, il problema più che altro risulta essere legato all’assenza di una porta USB-C, il che limita di molto la connettività su cui è possibile fare affidamento. Amazon corre sicuramente in vostro aiuto con il prodotto ad hoc, in vendita a soli 8,90 euro, grazie al coupon che gli utenti devono applicare in pagina (il listino è di 17,99 euro).

Il prodotto ha, nella parte superiore, uno sgargiante colore blu, che gli permette di distinguersi dalla massa, con tre porte differenti: due USB-C 3.0 (quindi con PD da 30W) ed una porta USB-A da 20 watt. Gli utenti potranno occupare tutte le porte fino a raggiungere una potenza massima di 65 watt, senza cali anche durante la ricarica rapida. Il caricabatterie è compatibile con tutti i dispositivi mobile in circolazione, siano essi con Android o iOS.