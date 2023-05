Articolo XIAOMI a 13 euro su Amazon, il PREZZO è da PAURA

Xiaomi è sinonimo di qualità a basso prezzo, i suoi prodotti sono da sempre disponibili per tutti gli utenti con un risparmio veramente incredibile, e quindi la possibilità di godere di un rapporto qualità/prezzo assolutamente invidiabile. Oggi su Amazon è possibile acquistarne uno a soli 13 euro, godendo quindi di una riduzione del 30% rispetto al listino originario.

Xiaomi, il prodotto in offerta è super

Il prodotto Xiaomi in offerta non può che essere il richiestissimo WiFi Range Extender Pro, in altre parole il ripetitore wireless che permette di estendere la portata del segnale in aree altrimenti non raggiunte dal router di casa. Il suo prezzo di listino, come anticipato, è di 19 euro, ma grazie alla corrente promozione disponibile su Amazon, gli utenti lo possono acquistare con un esborso finale di soli 13 euro (-30%).

Dato il prezzo così ridotto, è bene sapere che le prestazioni non raggiungono livelli particolarmente elevati, infatti il ripetitore wireless di Xiaomi è limitato a 300Mbps in download, ciò sta a significare che se avete una fibra ottica 1Gbps, il suddetto potrà trasmettere un segnale con una banda massima di 300Mbit/s. E’ realizzato interamente in plastica, con una colorazione nera opaca ed il marchio impresso nella parte anteriore (dove trova posto anche un LED di stato), per il corretto funzionamento deve essere sempre connesso ad una presa a muro.