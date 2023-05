Come precedentemente annunciato in nazioni come: Canada, Nuova Zelanda, Portogallo e Spagna, stanno arrivando le restrizioni per coloro che condividono l’account fuori dal proprio nucleo domestico, manovra che a quanto pare sta arrivando anche in Italia, gli utenti infatti stanno iniziando a ricevere la mail di avviso proprio da Netflix che recita la seguente dicitura: “Siamo consapevoli che sono disponibili numerose opzioni in fatto di intrattenimento. Per questo motivo continuiamo a fare investimenti importanti per offrirti sempre nuovi film e serie TV, in modo che su Netflix ci sia sempre qualcosa per te, in base ai tuoi gusti, ai tuoi stati d’animo, alle tue preferenze linguistiche o alle persone con cui vuoi guardare Netflix.“.

Nucleo domestico

Dunque la condivisione sarà permessa all’interno del nucleo domestico, ma qual è il significato della dicitura “nucleo domestico” ? Per Netflix si tratta dei dispositivi connessi a Internet nel luogo principale da cui si guarda Netflix.

Dunque per farla breve, si può connettere un televisore al proprio modem internet e collegarci tutti gli account consentiti, i quali verranno riconosciuti appartenenti al nucleo domestico se verranno fruiti su dispositivi connessi al medesimo modem internet dell’abitazione a cui è connesso proprio quel televisore.

Dunque gli utenti dovranno definire quali accounts fanno parte del proprio nucleo domestico e potranno decidere in autonomia quali invece non ne fanno parte e trasferirli su nuovi abbonamenti mantenendo i dati di preferenza ma facendo appunto scattare un nuovo abbonamento.

Se invece si vorranno mantenere gli utenti extra nel proprio account, questi ultimi dovranno pagare mensilmente una quota pari a 4,99 euro, pratica che però a quanto pare è stata regolamentata da Netflix per massimizzare i guadagni e si baserà sulla tipologia di account posseduto: