Netflix, a Giugno con queste serie tv non ti annoierai di certo

Netflix, il celebre servizio di streaming, è pronto a deliziare gli appassionati di serie TV con una quantità esagerata di nuove uscite entusiasmanti previste per Giugno 2023. Ecco una panoramica delle serie più attese nelle prossime settimane.

Netflix: cosa ci aspetta nell’estate 2023?

Iniziamo con “The Last Kingdom: Season 5“, l’ultima stagione dell’appassionante serie storica basata sui romanzi di Bernard Cornwell. Seguiamo le avventure di Uhtred di Bebbanburg, tra battaglie epiche e giochi di potere nel regno di Wessex.

A giugno arriverà anche la seconda stagione di “Ratched“, lo spin-off di “Qualcuno volò sul nido del cuculo”. In questo sequel, l’infermiera Mildred Ratched si confronta con nuove sfide e rivela ulteriori aspetti del suo complesso carattere.

A seguire aspettiamoci “Ozark: Stagione 4 – Parte 2″, il capitolo finale dell’intensa serie crime che vede protagonista Jason Bateman nei panni di Marty Byrde, un consulente finanziario coinvolto in un pericoloso giro di riciclaggio di denaro per un cartello messicano.

Per i fan del genere fantasy invece c’è “Shadow and Bone: Stagione 2“, basato sui romanzi best-seller di Leigh Bardugo. Si susseguono le avventure di Alina Starkov nel suo viaggio per liberare il mondo dalla tenebra.

Infine, per chi ama le commedie, arriva “The Upshaws: Stagione 2”, con la famiglia Upshaw alle prese con nuove divertenti sfide nella loro vita quotidiana.

In ogni caso, Netflix continua a confermarsi come un punto di riferimento per gli appassionati di serie TV, offrendo una varietà di contenuti in grado di soddisfare tutti i gusti. Segnatevi queste date e preparatevi a un Giugno ricco di emozioni sul divano!