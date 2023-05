Tutti i veicoli sulle strade europee devono avere una classe di emissioni Euro che riporti i risultati dei test effettuati dai costruttori di veicoli per simulare i livelli di emissioni nocive prodotte in determinate condizioni di guida.

Introdotte per la prima volta nel 1992, le norme sulle emissioni Euro sono progettate per introdurre livelli più severi con il passare del tempo. L’obiettivo è migliorare la qualità dell’aria riducendo l’inquinamento atmosferico introducendo standard più alti.

Le auto e i furgoni a benzina e diesel devono soddisfare una serie di criteri diversi per ogni norma Euro.

Purtroppo, trattandosi di test di laboratorio, non indicano necessariamente le effettive emissioni prodotte durante la guida su strada in paesi e città, che possono essere molto superiori alle valutazioni Euro.

Quali sono quindi i diversi standard EURO per le auto?

Euro 1 (Vetture immatricolate dal 1 gennaio 1993)

Questo è stato il primo standard di emissione a livello europeo per le auto diesel e a benzina, ma non includeva un requisito di misurazione separato per NOx.

Euro 2 (Vetture immatricolate dal 1 gennaio 1997)

Questo standard ha ridotto i limiti per alcune misure sia per i motori a benzina che diesel, ma non ha incluso un requisito di misurazione separato per NOx.

Euro 3 (Vetture immatricolate dal 1 gennaio 2001)

Questo standard ha introdotto un limite di emissioni di NOx separato per i motori diesel (500 mg/km) e benzina (150 mg/km).

Euro 4 (Auto immatricolate dal 1 gennaio 2006)

Questo standard ha dimezzato il limite accettabile di monossido di carbonio per i motori a benzina, oltre a ridurre i limiti di NOx per i diesel a 250 mg/km e 80 mg/km per la benzina. e limiti di particolato per i diesel.

Euro 5 (Auto immatricolate dal 1 gennaio 2011)

Limiti Euro 5 per NOx ridotti per diesel a 180 mg/km e per benzina a 60 mg/km. È stato introdotto l’obbligo per i diesel di avere filtri antiparticolato (DPF).

Euro 6 (Auto immatricolate dal 1° settembre 2015, ma le auto vendute prima di settembre 2016 potrebbero ancora avere una classificazione del motore Euro 5. Verificare con il produttore)

Questo standard ha introdotto livelli accettabili inferiori di emissioni di NOx per le auto diesel a 80 mg/km e per la benzina a 60 mg/km.