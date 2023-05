Fastweb costa 8 euro al mese, 5G in regalo e 200GB nella Mobile Full

Fastweb è intenzionato, in quanto gestore virtuale di primo livello, ancora una volta a primeggiare nel mondo della telefonia mobile.

In molti ignorano un dettaglio fondamentale, il quale vede nascondersi al suo interno uno dei punti di forza del gestore. Bisogna infatti ricordare che Fastweb è l’unico operatore virtuale in grado di offrire il 5G ad alta velocità, il quale verrà incluso gratuitamente all’interno dell’offerta in questione. La promo, che prende il nome di Mobile Full, è presente sul sito ufficiale con tutte le informazioni del caso.

Fastweb non esita e batte la concorrenza con un’offerta da 200 giga a 8,95 € al mese

Partendo dal presupposto che tutti gli utenti vogliono risparmiare ogni mese quando si tratta di una nuova offerta mobile, potrebbe essere questa la soluzione in cui trovare terreno fertile. In chiave futura infatti la nuova promo di cui oggi si parla potrebbe essere quella decisiva. Fastweb vuole in ogni modo renderla tale e proprio per questo gli ha attribuito un prezzo di 8,95 € al mese per sempre.

Venendo poi a cosa è possibile trovare al suo interno, non bisogna avere timore. Fastweb consente infatti di avere minuti senza limiti verso tutti i gestori, con un quantitativo internet pari a 200 giga in connessione 5G. Lo standard di rete più potente sarà quindi incluso gratuitamente nell’offerta e attivato in maniera automatica con l’utilizzo di un dispositivo che sia compatibile con la rete 5G del gestore. Ricordiamo chiaramente che questo tipo di connessione è disponibile in tutte le aree coperte.

L’attivazione sarà veloce, visto che potrà essere portata a termine anche con lo SPID. In alcuni casi è consentita anche l’attivazione con la propria carta d’identità elettronica. Anche la spedizione della scheda SIM sarà totalmente gratuita.