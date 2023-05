L’operatore WindTre per i già clienti, che rientrano nel target, ha lanciato una nuova iniziativa disponibile in tutti i negozi autorizzati dell’operatore.

Per la precisione si tratta di una nuova lista di smartphone acquistabili a rata zero, pagando solamente un eventuale anticipo. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

WindTre lancia una nuova promozione per i già clienti

Come sempre, per usufruire dell’iniziativa, denominata “Operazione Smartphone Incluso”, è necessario possedere una SIM WindTre attiva da almeno 180 giorni, circa 6 mesi, con anche un’offerta attiva con prezzo minimo di 9.99 euro. I clienti possono comunque verificare la compatibilità della SIM direttamente in negozio. Si evidenzia inoltre che questi sconti rientrano nelle campagne MIA Telefono Incluso proposte dall’operatore.

Con questo nuovo aggiornamento dell’elenco dedicato, valido a partire da ieri 16 Maggio 2023, come detto sono stati resi compatibili con l’iniziativa alcuni nuovi smartphone, ovvero Samsung Galaxy A14 5G, Xiaomi Redmi 10 5G, TCL 40 SE e Xiaomi Redmi A2. Samsung Galaxy A14 5G e Xiaomi Redmi 10 5G vengono proposti con un anticipo pari a 129,99 euro una tantum. Inoltre, soltanto per una lista di clienti selezionati, sono disponibili anche in Limited Edition con anticipo scontato a 39,99 euro una tantum.

Il TCL 40 SE è acquistabile con un anticipo di 109,99 euro una tantum, scontato 49,99 euro una tantum in Limited Edition. Per quanto riguarda invece lo Xiaomi Redmi A2, in questo caso è previsto un anticipo pari a 39,99 euro una tantum, che in Limited Edition viene del tutto azzerato. Per scoprire la lista di smartphone completa visitate il sito ufficiale dell’operatore.