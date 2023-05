sponsor

Gli smartphone sono parte quotidiana della nostra vita ormai da un decennio. Il nostro dispositivo portatile custodisce tutte le nostre informazioni personali e dati di qualsiasi tipo.

Ne consegue che questi dispositivi, in mani sbagliate, potrebbero essere delle armi pericolosissime per privacy e sicurezza di ciascun individuo.

Sfortunatamente i malintenzionati sono numerosi e anche i metodi per hackerare gli smartphone ed estrapolare informazioni fondamentali che potrebbero crearci non pochi problemi sia dal punto di vista economico sia sociale.

Uno dei modi più semplici utilizzati dai malintenzionati è l’installazione e l’invio di malware, ovvero dei software progettati per infilarsi nei sistemi informatici e danneggiarli. Questi virus sono inoltre in grado di rubare dati e informazioni personali dal dispositivo che infettano.

FluHorse: il nuovo malware che infetta i dispositivi Android

Negli ultimi giorni sono arrivate diverse segnalazioni riguardanti un nuovo malware in circolazione. Si tratta di un virus che prende il nome di FluHorse e viene invitato tramite email per rubare password, dati bancari e codici di identificazione a due fattori.

Il pericoloso malware, scoperto dal team di Check Point Research, è molto diffuso nei Paesi dell’Asia Orientale e infetta unicamente i dispositivi con sistema operativo Android.

L’imbroglio è ben escogitato ed è difficile rendersi conto della presenza del virus. Si trasmette tramite email che richiede un pagamento per la risoluzione di problemi su terze app. Infatti il link in allegato porta la vittima a delle applicazioni fake, gemelle di app bancarie o per lo scambio di denaro che esistono realmente in quei Paesi.