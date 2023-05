sponsor

In occasione del World Password Day 2023, Google ha presentato le passkey, una nuova soluzione di autenticazione che mira a un futuro senza password. Con Google Passkey ne vedremo delle belle!

Google Passkey: tutto ciò che c’è da sapere sulla nuova funzione

Le passkey rappresentano un metodo innovativo per l’accesso a siti web e app, basato sull’utilizzo di impronte digitali, scansione facciale o altre forme di verifica legate al dispositivo dell’utente. Le credenziali vengono registrate una sola volta sul dispositivo personale e utilizzate per dimostrare l’autenticità al server remoto attraverso il blocco schermo del dispositivo stesso.

I dati biometrici e altre informazioni relative al blocco schermo non vengono mai trasmessi ai server di Google, poiché restano memorizzati in modo sicuro sul dispositivo. Solo la prova crittografica della corretta autenticazione viene inviata a Google. Le passkey sono create e conservate sui dispositivi e non vengono condivise con siti web o app. Se un utente crea una passkey su un dispositivo, Google Password Manager può sincronizzarla con gli altri dispositivi collegati allo stesso account.

Grazie ai protocolli crittografici a chiave pubblica, che costituiscono la base delle chiavi di sicurezza, le passkey offrono una protezione superiore contro il phishing e altre minacce online, risultando più sicure rispetto agli SMS, alle password monouso basate su app e ad altre forme di autenticazione multi-fattore (MFA).

Le passkey si rivelano più pratiche rispetto alle tradizionali password. Secondo i dati di Google relativi a marzo-aprile 2023, la percentuale di utenti che si autenticano con successo tramite passkey è quattro volte superiore rispetto a quella ottenuta con le password. L’autenticazione con esse ha un tasso di successo medio del 13,8%, mentre con la passkey locale raggiunge il 63,8%. Inoltre, l’accesso tramite passkey richiede in media 14,9 secondi, circa la metà del tempo necessario per l’autenticazione con password.

Per approfondire le passkey e scoprire come trasformare un sistema di accesso basato su nome utente e password in uno che supporti le passkey, è possibile consultare la documentazione disponibile su developers.google.com/identity/passkeys.