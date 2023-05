sponsor

Le stime di LMC Automotive (una società GlobalData) suggeriscono che la quota delle auto diesel in Europa occidentale continua a scendere costantemente.

L’analisi LMC mostra che rispetto a febbraio, il mercato delle auto diesel dell’Europa occidentale di marzo è stato un po’ più debole, arrivando al 16%, che è il secondo risultato più basso da quando è iniziato il declino.

L’analista Al Bedwell sottolinea che la cifra stimata a marzo è un modesto calo del 2,1% su base annua. “Questo modesto calo della quota rispetto allo scorso anno sottolinea la natura delicata ma costante dell’uscita del diesel come scelta d’acquisto“, afferma. “Ma va notato che la stima del volume per le vendite di auto diesel è in realtà in aumento rispetto allo scorso anno”.

Le nuove stime previste per il carburante

In termini di volume, marzo ha registrato vendite per circa 200.000 unità, il che rappresenta un mercato più ampio rispetto a quello visto un anno fa. Tuttavia, i confronti annuali dovrebbero essere trattati con una certa cautela date le forti limitazioni dell’offerta negli ultimi diciotto mesi, che solo ora si stanno attenuando in modo significativo.

Per quanto riguarda i costi del carburante, i prezzi del gasolio alla pompa in tutta Europa stanno registrando grandi variazioni mentre il mercato internazionale del carburante si stabilizza dopo l’interruzione della guerra tra Russia e Ucraina. In generale, i prezzi stanno scendendo dai picchi, ma LMC ha affermato che “rimangono alcune stranezze“.

Bedwell sottolinea che attualmente, ad esempio, il gasolio è più economico nel Regno Unito che in Francia. “Non succedeva da molto tempo“, dice. “Tuttavia, il diesel in Spagna è molto più economico al litro che nel Regno Unito, e molto più economico che in Francia o in Italia“.