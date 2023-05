Auto elettriche, presto il petrolio diventerà solo un lontano ricordo

Le vendite globali di auto elettriche si prevede raggiungano un nuovo record quest’anno, aumentando la loro quota di mercato al 18%. Questo fenomeno guida una trasformazione massiccia dell’industria automobilistica, con importanti implicazioni per il settore energetico, specialmente quello petrolifero.

Auto elettriche: a che punto siamo in Italia e nel mondo?

L’annuale Global Electric Vehicle Outlook dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE) mostra che nel 2022 sono state vendute oltre 10 milioni di auto elettriche a livello globale, con una crescita prevista del 35% nel 2023, portando il totale a 14 milioni. La quota di mercato delle auto elettriche è passata dal 4% nel 2020 al 14% nel 2022 e dovrebbe raggiungere il 18% nel 2023. È un dato di fatto: le auto elettriche stanno trasformando l’industria automobilistica globale e riducendo la domanda di petrolio. Entro il 2030 infatti, queste eviteranno l’uso di almeno 5 milioni di barili di petrolio al giorno. Autobus e camion elettrici seguiranno presto.

Il mercato delle auto elettriche è concentrato principalmente in Cina, Europa e Stati Uniti. La Cina detiene il 60% delle vendite globali nel 2022, seguita da Europa e Stati Uniti, che hanno registrato una forte crescita delle vendite. Lo sviluppo del mercato delle auto elettriche ha anche un impatto positivo sul mercato delle batterie e sulle catene di fornitura.

Nonostante la concentrazione delle vendite e della produzione in pochi grandi mercati, vi sono segnali promettenti in altre regioni. Le vendite di auto elettriche sono cresciute notevolmente in India, Indonesia e Thailandia. La combinazione di politiche efficaci e investimenti del settore privato dovrebbe aumentare queste quote di mercato in futuro.

Nelle economie emergenti e in via di sviluppo, i veicoli a due o tre ruote elettrici stanno guadagnando popolarità rispetto alle automobili. In India, ad esempio, oltre la metà delle immatricolazioni di veicoli a tre ruote nel 2022 erano elettriche, in quanto fondamentale per sostenere lo sviluppo sostenibile in questi paesi.