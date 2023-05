Waze per Android Auto, l’aggiornamento “Coolwalk” crea problemi vocali e di schermo intero

Gli utenti lamentano il malfunzionamento dei comandi vocali e il blocco in modalità fullscreen di Waze per Android Auto dopo "Coolwalk"

Dopo mesi di ritardi, il supporto di Waze per la revisione del cruscotto di Android Auto “Coolwalk” è stato reso disponibile la scorsa settimana, ma sembra che l’aggiornamento abbia creato una serie di problemi agli utenti. Per l’aggiornamento “Coolwalk” di Android Auto, che è stato criticato da alcuni utenti, sono necessarie le versioni più recenti di Waze per Android. Diversi forum su Internet, tra cui i subreddit r/AndroidAuto e r/Waze, hanno recentemente discusso di questi problemi.

Gli utenti hanno affermato che Waze per Android Auto non funziona con i comandi vocali dell’Assistente Google, in particolare quando l’Assistente viene indirizzato a “navigare verso” un determinato luogo o indirizzo. Anche se il comando vocale sembra essere elaborato normalmente, Waze non lo riconosce. È interessante notare che l’Assistente Google non sembra avere problemi con altre applicazioni, il che suggerisce che si tratta di un problema specifico di Waze.

Waze per Android Auto, arriva un aggiornamento

Un’altra lamentela degli utenti è che Waze si blocca quando viene utilizzato in modalità fullscreen. Waze mostra una schermata “Welcome to Waze” in modalità a schermo intero, mentre in modalità split-screen vengono visualizzate la mappa e le istruzioni fondamentali. Alcuni utenti hanno scoperto che la chiusura forzata dell’applicazione Waze sul telefono risolve il problema.

Sebbene Waze debba affrontare questi problemi, l’azienda non ha commentato il recente problema del blocco né ha rilasciato alcun aggiornamento. In risposta a un singolo utente di Twitter, l’azienda ha riconosciuto la presenza di problemi con i comandi vocali, anche se non è chiaro quando verrà fornito un rimedio.

Secondo un utente di Waze, l’assistenza Waze ha dichiarato che gli utenti non possono più scegliere una destinazione diversa dalla propria abitazione o dal luogo di lavoro; tuttavia, è fondamentale notare che ciò è avvenuto solo da una singola linea di assistenza e necessita di ulteriori spiegazioni da parte dell’azienda.

I problemi di Waze hanno generato un forte fastidio tra gli utenti di Android Auto che dipendono dall’applicazione per la navigazione, soprattutto se si considera il tempo e il lavoro impiegati per realizzare la riprogettazione del cruscotto “Coolwalk”. Si prevede che Waze risolverà questi problemi nel prossimo futuro, consentendo agli utenti di continuare a utilizzare l’app senza interruzioni.